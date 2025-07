Coldplay CEO scoperto a tradire la moglie al concerto | lui fugge ma diventa virale

Fa ridere ma anche riflettere. I fan dei Coldplay lo sanno tutti, ma la “coppia” (le virgolette sono d’obbligo) protagonista della triste vicenda probabilmente non ne era a conoscenza di quello che succede durante ogni concerto del gruppo. E le loro facce durante il concerto dei Coldplay a Foxborough sta facendo il giro del web. La clip mostra due spettatori, un uomo e una donna, stretti l’uno all’altra mentre ascoltano la band britannica, per poi scostarsi improvvisamente non appena si vedono sul maxi schermo dello stadio. Cosa sarĂ successo? La kiss-cam dei Coldplay e la gaffe in diretta. Il momento è avvenuto durante un segmento dello show dei Coldplay che richiama la celebre “kiss-cam” delle partite Nba: le telecamere inquadrano coppie casuali tra il pubblico, invitandole a baciarsi sullo schermo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Coldplay, CEO scoperto a tradire la moglie al concerto: lui fugge, ma diventa virale

In questa notizia si parla di: coldplay - concerto - scoperto - tradire

