Andrea Cavallari e la fuga dal carcere | in Spagna via terra catturato in albergo con centinaia di euro falsi

La fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, è durata 14 giorni e si è conclusa a Lloret de Mar, sulla costa spagnola. Gli inquirenti però lo braccavano da giorni: nel weekend l'avvistamento a Barcellona, oggi la cattura in albergo. Aveva centinaia di euro in contanti falsi e una carta di credito intestata a una falsa identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - fuga - albergo

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

Fermato mentre faceva il check-out, i dettagli della fuga e della cattura di Andrea Cavallari Vai su Facebook

Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona dopo una fuga di due settimane; Andrea Cavallari, le tappe della fuga in Spagna. “Trovato in hotel con carte e documenti falsi”; Andrea Cavallari e la fuga dal carcere: in Spagna via terra, catturato in albergo con centinaia di euro falsi.

Andrea Cavallari e la fuga dal carcere: in Spagna via terra, catturato in albergo con centinaia di euro falsi - La fuga di Andrea Cavallari , il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, è durata 14 giorni e si è conclusa a Lloret de Mar, sulla costa spagnola ... Riporta fanpage.it

Andrea Cavallari, dalla fuga in Spagna ai documenti falsi e l'arresto in hotel: cosa è emerso durante la caccia all'uomo - La fuga di Andrea Cavallari, il 20enne condannato per la strage di Corinaldo ed evaso il 3 luglio scorso durante un permesso premio, è terminata questa mattina a Lloret de Mar, sulla ... Secondo msn.com