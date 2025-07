Calcinaia il cantiere del ponte sull’Arno è smart | attivati il sito e il canale Telegram

Calcinaia (PI), 17 luglio 2025 – Il Comune di Calcinaia ha attivato nuovi strumenti informativi a servizio della cittadinanza, per accompagnare il percorso di risanamento conservativo del ponte sull'Arno di via Papa Giovanni XXIII. Tra le attività di accompagnamento al cantiere, l'amministrazione ha scelto di investire risorse economiche specifiche per attivare un progetto di comunicazione pubblica, finalizzato a mitigare i disagi legati ai lavori e a garantire una corretta e costante informazione a tutta la popolazione. È ora online il sito tematico interamente dedicato al progetto, accessibile dalla home page del sito istituzionale del Comune.

Questo nuovo spazio nasce con l'obiettivo di fornire a cittadine e cittadini informazioni chiare, aggiornate e facilmente accessibili su tutte le fasi del cantiere e sulle ricadute temporanee sulla viabilità

