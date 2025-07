Venduto all’asta il più grande meteorite marziano | ecco quanto è costato

È stato venduto all’asta a New York il più grande meteorite marziano mai ritrovato sulla Terra. Una scoperta straordinaria non solo per le sue dimensioni – quasi 25 chili di roccia extraterrestre – ma anche per il suo eccezionale stato di conservazione e la rarità del materiale, proveniente direttamente dal pianeta rosso. Il meteorite, denominato NWA 16788, è stato scoperto il 16 novembre 2023 da un cacciatore di meteoriti nella regione desertica di Agadez, nel nord-ovest del Niger. Ritrovato a circa 90 chilometri dall’oasi di Chirfa, nel cuore del Sahara, è stato successivamente acquistato da un commerciante internazionale e custodito in una galleria privata ad Arezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Venduto all’asta il più grande meteorite marziano: ecco quanto è costato

In questa notizia si parla di: meteorite - venduto - asta - marziano

All’asta il più grande meteorite arrivato da Marte, pesa 25 kg: sarà venduto a un prezzo clamoroso - Alle 16:00 ora italiana del 16 luglio Sotheby's metterà all'asta NWA-16788, il più grande meteorite mai giunto sulla Terra da Marte.

Il più grande meteorite marziano è stato venduto per 5,3 milioni di dollari - (Adnkronos) – Un frammento di Marte dal valore scientifico e simbolico eccezionale ha conquistato il mercato internazionale dell’arte e della scienza: si tratta di NWA 16788, il più grande meteorite marziano mai ritrovato sulla Terra, venduto all’asta da Sotheby’s a New York per la cifra record di 5,3 milioni di dollari (circa 4,9 milioni di […] L'articolo Il più grande meteorite marziano è stato venduto per 5,3 milioni di dollari proviene da Il Difforme.

“È il più grande pezzo di Marte che abbiamo sulla Terra”: il meteorite ‘marziano’ venduto all’asta per 5,3 milioni di dollari, è record - Un viaggio durato cinque milioni di anni, iniziato con un violento impatto sulla superficie di Marte e terminato sotto il martello di Sotheby’s a New York per la cifra record di 5,3 milioni di dollari.

Dall’@UNI_FIRENZE alla più importante casa d’asta del mondo: il più grande meteorite marziano mai rinvenuto sulla Terra, del peso di 24,67 chilogrammi, è stato messo all’asta da Sotheby’s a New York e venduto a oltre 5 milioni di dollari Vai su X

Un meteorite del peso di 24,5 chilogrammi è stato venduto da Sotheby's per la cifra record di 5,3 milioni di dollari, diventando il meteorite più costoso mai battuto all'asta. Il reperto, noto come NWA 16788, rappresenta il più grande frammento di Marte conosciut Vai su Facebook

Il meteorite marziano venduto all'asta per 5,3 milioni di dollari; Il più grande meteorite marziano venduto all’asta per quasi 5,3 milioni dollari; Il più grande meteorite marziano venduto a 5,3 milioni dollari.

Venduto all’asta il più grande meteorite marziano: ecco quanto è costato - È stato venduto all’asta da Sotheby’s, a New York, il più grande meteorite marziano mai rinvenuto sulla Terra. Lo riporta msn.com

Meteorite marziano venduto all'asta per 5,3 milioni dollari. «È il più grande pezzo di Marte sulla Terra» - Ben 221 dollari al grammo, per un totale di 5,3 milioni di dollari: è la cifra alla quale è stato venduto all'asta da Sotheby's, a New York, il più grande ... Da msn.com