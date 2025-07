Auto si ribalta e finisce fra i campi a Spoltore | feriti due giovani FOTO

Brutto incidente nel pomeriggio del 17 luglio a Spoltore lungo la statale 16 bis Mare. Poco dopo il bivio per la clinica De Cesaris, un'auto con a bordo due giovani di Spoltore di origine marocchina, per circostanze ancora da chiarire, si √® ribaltata in direzione mare finendo in un campo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

