Alien | Pianeta Terra | I mostri esistono nel nuovo trailer della serie

FX ha diffuso in rete un nuovo trailer da Alien: Pianeta Terra, la serie di Noah Hawley ambientata nell'universo cinematografico Alien. Il nuovo trailer offre una serie di sequenze inedite, ma anche maggiori riferimenti alle cinque corporazioni che dominano la Terra nel 2120 (Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold), anno in cui è ambientata questa inquietante nuova storia, prima degli eventi narrati nel classico horror spaziale del 1979 di Ridley Scott. La serie Alien: Pianeta Terra approderà su Disney+ a partire dal 13 agosto 2025.

