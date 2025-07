LIVE Atletica Europei U23 2025 in DIRETTA | in corso la finale dei 10000 metri prima della rassegna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 Nel mentre, sono iniziate la finale del getto del peso, assenti atlete italiane, e le qualificazioni del salto in alto, presenti Aurora Vicini e Federica Stella. 19.24 Ritiro per Nicolò Cornali, lo strappo iniziale ha probabilmente pagato sulla resistenza dell’azzurro. 19.23 Saint-Peyre punta ad allungare nuovamente e a fare suoi i 10000 metri. 19.21 I gruppetti si sono uniti, Cecere ora si vede passare da Saint-Peyre. 19.20 Cecere balza in testa con un’audace accelerazione!! 19.18 Si formano due gruppetti, il primo comandato dal francese Saint-Peyre e caratterizzato dalla presenza di Karsai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: in corso la finale dei 10000 metri, prima della rassegna

