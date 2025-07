L’inchiesta di Milano la degenerazione eversiva e quei 2000 euro in chiaro per Sala – Le carte

C’è la commissione per il paesaggio del comune di Milano al centro dell’inchiesta giudiziaria che ha terremotato palazzo Marino per l’ampio numero di indagati (tra i quali il sindaco Beppe Sala ) e le tante richieste di arresto. Perché, secondo i magistrati milanesi, quella commissione, voluta e rinnovata dal sindaco ma poi chiusa dopo le prime indagini venute alla luce la scorsa primavera, operava con delle «degenerazioni eversive». Come funzionava. La commissione paesaggio era di fatto l’unico luogo in cui si decideva la nuova urbanistica del capoluogo lombardo, con una corsia accelerata che permetteva di non passare poi dal consiglio comunale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: inchiesta - milano - sala - degenerazione

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

Le inchieste della Procura di Milano sugli affari del settore immobiliare fanno un salto di qualità e coinvolgono la politica: tra i nuovi indagati per cui è stato richiesto l’arresto c’è l’assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. Secondo i pm la Comm Vai su Facebook

L'inchiesta di Milano, la degenerazione eversiva e quei 2000 euro in chiaro per Sala - Le carte; L'inchiesta di Milano, punto per punto: chi è indagato, per che cosa, e che cosa succede ora; Terremoto urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Beppe Sala.

Beppe Sala indagato, anche il sindaco di Milano nell'inchiesta sull'urbanistica - Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: ... Scrive msn.com

Inchiesta sull'urbanistica di Milano, anche il sindaco Beppe Sala è indagato - E' indagato anche il sindaco Beppe Sala nell'inchiesta sull'urbanistica di Milano: lo riportano oggi Corriere, Repubblica e Stampa. Segnala tg.la7.it