Felix Baumgartner | i video in volo sopra Fermo

Il famosissimo paracadutista e base jamper austriaco è morto durante un volo con il suo parapendio a motore a Fermo: il velivolo è precipitato all’interno del camping Le Mimose, ferendo una turista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Felix Baumgartner: i video in volo sopra Fermo

In questa notizia si parla di: volo - fermo - felix - baumgartner

Addio al base jumper Felix Baumgartner, morto a 56 anni per malore improvviso, precipitato mentre in volo con parapendio a Fermo - Baumgartner era celebre a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per l’incredibile salto dalla stratosfera che compì nel 2012 con il progetto Red Bull Stratos Un tragico incidente ha coinvolto Felix Baumgartner, noto base jumper e paracadutista austriaco, che ha perso la

Fermo, colpito da malore precipita con il parapendio: morto il famoso base jumper Felix Baumgartner; Felix Baumgartner: i video in volo sopra Fermo; Felix Baumgartner morto a Fermo per un malore in parapendio: sua l'impresa dello storico lancio dallo spazio.

Felix Baumgartner è morto: il base jumper colto da malore a Fermo durante un lancio - È morto Felix Baumgartner, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni. Si legge su msn.com

Felix Baumgartner è morto a 56 anni in un tragico incidente: malore mentre volava col parapendio - L'uomo simbolo delle imprese estreme, il noto paracadutista estremo Felix Baumgartner, è precipitato in una piscina sulla costa marchigiana a causa di ... Lo riporta fanpage.it