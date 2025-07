Regionali Toscana 2025 sindaco Lorenzo Falchi | Mi candido per trasmettere nostro orgoglio e coraggio

SESTO FIORENTINO – Regionali Toscana 2025, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze annuncia la candidatura alle elezioni regionali. Lorenzo Falchi, componente segreteria nazionale Sinistra Italiana, rieletto sindaco per il secondo mandato alle amministrative 2021 con oltre il 70% dei voti, è il sindaco protagonista del primo boicottaggio economico istituzionale contro Israele. Con lo stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale israeliano in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: regionali - sindaco - lorenzo - falchi

Treni regionali sulla linea Lenta, il Sindaco Chiassai Martini e l'Assessore Cristina Bucciarelli intervengono duramente contro la Regione - Arezzo, 7 giugno 2025 – Treni regionali sulla linea Lenta, il Sindaco Chiassai Martini e l'Assessore Cristina Bucciarelli intervengono duramente contro la Regione: " Inaccettabile il silenzio su una scelta che penalizza migliaia di pendolari.

L'ex sindaco in corsa per le Regionali con Zinzi - L'ex sindaco di Casaluce, Nazzaro 'Rany' Pagano, potrebbe essere della partita per quel che riguarda le elezioni regionali che si terranno in autunno.

San Giorgio a Cremano, Zinno verso le dimissioni da Sindaco: sarà candidato alle regionali con il PD - Tempo di lettura: < 1 minuto A quanto apprende Anteprima24.it, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, domani si dimetterà per candidarsi alle regionali.

L’uomo qui sotto si chiama Lorenzo Falchi, nella vita fa il sindaco, primo cittadino di Sesto Fiorentino. Ha deciso di non restare a guardare in silenzio e, assieme alla sua giunta, ha decretato ufficialmente lo stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature Vai su Facebook

Lorenzo Falchi si candida al Consiglio regionale; Lorenzo Falchi: “Intese senza veti ma fermi sul no all’aeroporto”; PD La candidatura di Falchi alle regionali interrompe anzitempo il mandato.

PD “La candidatura di Falchi alle regionali interrompe anzitempo il mandato” - “Una scelta con un peso significativo sulla città, che interrompe anzitempo un mandato che sarebbe dovuto concludersi nella primavera ... Lo riporta piananotizie.it

Ufficializzata la candidatura di Falchi alle regionali - Il sindaco Lorenzo Falchi ha annunciato, con un post su Facebook, la sua candidatura al consiglio regionale. Riporta piananotizie.it