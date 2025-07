Incendio oggi a Calderino Bologna | in azione gli elicotteri dei pompieri

Bologna, 17 luglio 2025 – Un incendio sulle colline nella zona tra Amola e Calderino, nel comune di Monte San Pietro, sta impegnando da ore i vigili del fuoco: i pompieri stanno cercando di domare le fiamme anche con l’aiuto degli elicotteri  che sganciano acqua sulla collina in fiamme. Oltre ai due elicotteri giĂ in volo, sono in arrivo due aerei Canadair da Genova e Roma. La zona viene presidiata dalla polizia locale del comando Reno-Lavino e è in azione anche la protezione civile. “Vi prego di rimanere distanti dalla zona interessata per non mettervi in pericolo e non intralciare le operazioni ”, è l’appello della sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

