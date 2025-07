In questo giorno Aya Miyama, la SBC di FC 25.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Aya Miyama uscita in data 17 luglio 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon I dettagli della SBC Aya Miyama. Numero sfide: 6. Premio: 1x Icona Aya Miyama Non scambiabile. Scadenza: 31 luglio 2025. Leggenda nata. Premio: 1x Small Silver Players Pack Esattamente 11 giocatori Rari. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo. Astro nascente. Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Esattamente 11 giocatori Rari. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori d’argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

