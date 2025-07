Locali storici nuove assegnazioni Ecco quali sono in Bergamasca

A Bergamo sono 74 le attività che hanno ricevuto dalla Regione Lombardia il riconoscimento di «Attività Storica e di Tradizione». Sono 17 botteghe artigiane, 15 locali e 42 negozi.

La Regione celebra le polizie locali. Encomi agli operatori che si sono distinti - FIRENZE – Celebrate a Firenze per la prima edizione le polizie locali, siano esse comunali, provinciali e dell’Unione dei Comuni e delle città metropolitane.

Addio alla Ca’ del Liscio: “In Romagna c’erano 80 locali, ormai sono tutti scomparsi” - Ravenna, 13 luglio 2025 – Parlare con il 77enne ravennate Guido Zampiga, amico e collaboratore storico di Raoul Casadei, direttore di sala della Ca’ del Liscio per 23 anni, significa ripercorrere come fossero istantanee i mitici anni Ottanta e Novanta, quelli del ballo, delle orchestre e della famosa balera romagnola di via Dismano.

Tariffe e tasse non aumentate. Bus e parcheggi più economici. Irpef, Imu e Tari invariate. E i dehors dei locali sono gratis - Se n’era parlato nel 2023 quando i biglietti sugli autobus salirono a 1,50 euro in tutta la Romagna, ma non a Forlì, dove la corsa semplice rimase ferma a 1,30 euro: fu il Comune a farsi carico dei 20 centesimi di differenza, misura confermata anche per il 2025.

Locali storici, 150 milioni per promuoverli e valorizzarli - Il provvedimento si propone di sostenere, promuovere e valorizzare i locali storici con un fondo di 150 milioni di euro in 3 anni, istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy ... Segnala ansa.it