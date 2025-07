Neonazismo e antisemitismo perquisizioni in tutta Italia | coinvolti due giovani bergamaschi

I carabinieri del Ros di Brescia, coordinati dalla pm Bressanelli, hanno condotto un’operazione dalle prime ore del mattino svolta in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia che ha coinvolto oltre 30 persone, compresi due giovani bergamaschi, uno di Carobbio degli Angeli e uno residente in cittĂ . I reati ipotizzati sono quelli di apologia di fascismo e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione religiosa. Sono sospettati, si legge in una nota della procura di Brescia, di “appartenere a gruppi virtuali di estrema destra attestati su posizioni radicali neonaziste, accelerazioniste, suprematiste, xenofobe e antisemite”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Neonazismo e antisemitismo, perquisizioni in tutta Italia: coinvolti due giovani bergamaschi

