Arrestato in Germania il braccio destro di Almasri | chi è Khaled al Hisri

È stato arrestato in Germania Khaled al Hishri, il braccio destro di Osama Almasri alla prigione di Mitiga. Meglio conosciuto come Al Bouti, è stato fermato a Francoforte su richiesta della Corte penale internazionale (Cpi). Cresciuto politicamente nella Rada – la milizia salafita nota come Forze di deterrenza speciale – Khaled al Hishri è considerato stretto alleato del generale libico accusato di crimini di guerra per casi di trattamento crudele, tortura, stupro, violenza sessuale e omicidio. Al Bouti è stato formalmente fermato in attesa della trasmissione della richiesta di estradizione da parte della Cpi, che ha già inviato tutta la documentazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrestato in Germania il braccio destro di Almasri: chi è Khaled al Hisri

