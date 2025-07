Taccheggio in via XX su di lui un mandato di arresto europeo per rapina a mano armata

Bloccato per “taccheggio”, su di lui un mandato di arresto europeo per rapina a mano armata. Nei giorni scorsi le volanti della polizia - fa sapere la Questura - sono intervenute a seguito della segnalazione di un furto di articoli d’abbigliamento di modesto valore all’Upim di via XX Settembre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: taccheggio - mandato - arresto - europeo

Bloccato per taccheggio in via XX, su di lui un mandato di arresto europeo per rapina a mano armata; Carabinieri, arresto a Tradate per taccheggio, era ricercato in Europa per rapina a mano armata; I carabinieri di Quartu Sant'Elena hanno arrestato una 27enne di etnia rom sorpresa a rubare al Carrefour e risultata destinataria di un mandato di arresto europeo..

Mandato d'arresto europeo: proporzionalità consegna imputato - Diritto.it - Il rispetto del principio di proporzionalità nel mandato di arresto europeo processuale: quando è legittima la consegna dell'imputato ... diritto.it scrive

Mandato d'arresto europeo: cos'è necessario per la doppia punibilità? - La Corte di Appello di Roma convalidava un arresto di una persona, destinataria di m. Come scrive diritto.it