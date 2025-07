Tour de France 2025 Florian Lipowitz | Non mi sentivo al top ma buona risposta delle gambe

Un giorno da incorniciare per Florian Lipowitz. Il tedesco in forza al team Red Bull – BORA – hansgrohe ha conquistato la terza posizione in occasione della dodicesima tappa valida per il Tour De France 2025, destreggiandosi in modo egregio nella prima vera frazione di montagna con partenza da Auch ed arrivo in quel di Hautacam (180.6 km complessivi).  Un risultato che certamente sorprende, anche giĂ nel passato recente il corridore aveva giĂ dato sfoggio di un talento significativo, raccogliendo la seconda posizione alla Parigi-Nizza e la terza al Giro del Delfinato. Oggi il teutonico, in grande spolvero, ha ceduto il passo solo all’incontenibile Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ed a J onas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike), facendo un balzo importante anche nella classifica generale, dove occupa il quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Florian Lipowitz: “Non mi sentivo al top, ma buona risposta delle gambe”

