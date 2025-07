Incendio a Calderino | il video dell' elicottero in azione

 Sono almeno 9 le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa del vasto incendio che si è sviluppato sulle colline tra Amola e Calderino, nel territorio di Monte San Pietro. Ecco l'elicottero dei vigili del fuoco in azione.

Incendio oggi a Calderino (Bologna): in azione l’elicottero dei pompieri - Bologna, 17 luglio 2025 – Un incendio sulle colline nella zona tra Amola e Calderino, nel comune di Monte San Pietro, sta impegnando da ore i vigili del fuoco: i pompieri stanno cercando di domare le fiamme anche con l’aiuto degli elicotteri  che sganciano acqua sulla collina in fiamme.

Vasto incendio sulle colline sopra a Bologna - 30, sulle colline bolognesi, tra Amola e Calderino, nel comune di Monte San Pietro, a poco più di una decina di chilometri a sud-