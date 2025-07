Napoli ecco la sorpresa in casa | Conte pronto a testarlo a Dimaro

Nicolò Schira ha svelato un dettaglio significativo tramite X: il Napoli potrebbe giĂ avere tra le sue fila il centrocampista under scelto da Antonio Conte. Si tratta del talento classe 2003 Antonio Vergara, protagonista di un’ottima stagione in Serie?B Le ultime da Nicolò Schira Secondo Schira, l’ipotesi che il Napoli possa acquistare un nuovo centrocampista . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Napoli, colpo a sorpresa dalla Juventus: è un pupillo di Conte

Napoli, ecco la sorpresa in casa: Conte pronto a testarlo a Dimaro - Nicolò Schira ha svelato un dettaglio significativo tramite X: il Napoli potrebbe già avere tra le sue fila il centrocampista under scelto da Antonio ... Lo riporta dailynews24.it

Napoli, via al ritiro a Dimaro: i convocati di Conte, c’è anche Noa Lang - La squadra ha raggiunto #Dimaro per il ritiro estivo con tutti i big e i nuovi arrivi: da #Lang a #DeBruyne, entusiasmo alto e riflettori puntati sulle sue prime mosse di #Conte ... Riporta cronachedellacampania.it