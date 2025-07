Il nuovo spin-off di S.W.A.T., intitolato S.W.A.T. Exiles, ha suscitato numerosi dubbi tra gli appassionati a causa di alcune incongruenze narrative e della gestione del personaggio principale, Hondo. La serie si propone di approfondire aspetti ancora poco chiari riguardo alla sua carriera e alle motivazioni che lo hanno portato alla decisione di lasciare il reparto. In questo contesto, si analizzeranno le principali criticità legate alla coerenza della trama e le possibili soluzioni narrative per rendere più credibile la storyline. s.w.a.t. exiles: incongruenze nella premessa narrativa. perché la retrocessione di hondo risulta poco plausibile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Come far funzionare la storia di swat exiles in modo semplice e creativo