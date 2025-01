Ilrestodelcarlino.it - Match a viso aperto, a Pergola termina pari

pergolese 1 vigor c. 1 PERGOLESE: Aluigi (32’ st Sabbatini), Anastasi (45’ pt Bartolucci), Luciani, Lattanzi, Rebiscini, Savelli, Fontana, Gaia, Ghetti (22’ st Carbonari), Giudici (14’ st Lombardi), Bucefalo. All. Guiducci VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Magi, Perna, Bandanera, Valler, Pasqualini (36’ st Garofolo), Ballarini (15’ pt Corneli), Gioielli, Stampella (45’ st Storani), Terrè (17’ st Calligari), Kurti (22’ st Luque). All. Malavenda Arbitro: Diouane di Fermo Reti: 12’ pt Stampella, 24’ st Lattanzi Finisce 1-1 tra Pergolese e Vigor Castelfidardo, una partita in cui le due squadre hanno giocato a. Il vantaggio ospite arriva al 12’: calcio di punizione battuto dalla trequarti, Stampella è lesto a colpire di testa ed a mettere in rete. Reazione locale al 28’: punizione di Giudici spiovente in area, rimpalli dei propri compagni che non riescono a segnare.