Sport.quotidiano.net - Rugby, i Cavalieri tornano a sorridere: Puglia e compagni battono Capitolina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 25 gennaio 2025 - “Una partita molto bella e particolarmente dura. Siamo riusciti ad emergere nel finale, faccio i complimenti ai ragazzi: prendiamo questi quattro punti fondamentali e guardiamo alla prossima”. Parola del direttore sportivo Francesco Fusi, che non ha nascosto la soddisfazione per il 30-22 che iUnion hanno imposto al(centrando così la terza vittoria stagionale in campionato). Un incontro andato in scena al Chersoni, valido per la decima giornata di Serie A 2024/25, che coincideva peraltro con la quattrocentesima presenza da professionista di Lorenzo Giovanchelli: “Giova”, ancora determinate a dispetto delle quasi 39 primavere è stato premiato dal presidente Maurizio Sansone con una targa celebrativa. E adesso che questo successo è andato in archivio, l'attenzione andrà alla sfida contro ilPaese.