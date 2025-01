Sport.quotidiano.net - Saudi Pro league. Ronaldo, doppietta e terzo posto. Gabbiadini vince la Coppa del Qatar

RIAD (Arabiata)Quanto possa valere e incidere il calcio italiano, in Arabiata, lo abbiamo compreso, una volta di più, dalla Superche, nelle scorse settimane, ha portato quattro club del Belpaese a giocarsi il trofeo vinto dal Milan, allenato da un coach portoghese. E in qualche modo c’è ancora un filo che lega il Milan (Stefano Pioli, artefice dell’ultimo scudetto rossonero) e il Portogallo (, in questo caso) all’Arabiata e al locale campionato. Torna are l’Al Nassr di Stefano Pioli, che nella sedicesima giornata dellaPropassa per 3-1 sul campo dell’Al Khaleej. In superiorità numerica dal 34’ per il rosso ad Al Hamsal, la squadra dell’ex tecnico del Milan riesce però a sbloccare la gara solo nella ripresa, con Cristianomattatore con una(65’ e 98’), intervallata dal gol di Al Ghannam (81’) che riporta avanti l’Al Nassr dopo il provvisorio pari su rigore di Fortounis (80’).