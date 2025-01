Unlimitednews.it - ?In calo l’inflazione per il settore turistico

ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2024 il tasso di inflazione turistica è in aumento dello 0,5% su base mensile, in un quadro di generale graduale rallentamento. In media, nel 2024 l’indice dei prezzi al consumoè pari a +4%, registrando unsignificativo rispetto al 2023, quando superava il 6%. E’ quanto rileva Demoskopika. In aumento su base annua tutte le macro-voci del paniere: pacchetti vacanza, servizi ricreativi e culturali, di trasporto, ricettivi e ristorazione. Spostando l’analisi sulle singole aree, a registrare una crescita più significativa sono principalmente i servizi ricreativi e sportivi, il trasporto marittimo, i pacchetti vacanza nazionali e il trasporto aereo passeggeri. Su base mensile si è verificato un incremento per il trasporto aereo passeggeri con +21% per i voli nazionali e +17% per quelli internazionali.