Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 0-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: in corso il warm-up

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.007.05 Inizia il-up.7.04 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.7.03 Entrano in campo i due giocatori.7.01 In carriera Lorenzoè 25-16 contro i giocatori mancini. Nel 2024 l’azzurro ha perso 3 volte contro giocatori che impugnano con la mano sinistra: Terence Atmane al Master 1000 di Roma, Juncheng Shang, in finale a CHengdu e Jack Draper in semifinale a Vienna.6.58ha dimostrato di avere le carte in regola per mettere in difficoltà. L’italiano si è aggiudicato entrambi i precedenti (al Queen’s nel 2023 e a Miami lo sanno) creando molti problemi con continue variazioni.