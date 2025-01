Fanpage.it - “Siamo sopravvissuti, ora vogliamo riabbracciarci e piangere”, le voci da Gaza dopo l’accordo Israele-Hamas

Leggi su Fanpage.it

"Durante questi quindici mesi di guerra ho creduto di essere forte come una montagna, tutti i miei amici fuori dami dicevano che il genocidio non mi aveva cambiato, che ero sempre allegro e sorridente, ma io adesso voglio solo. Voglio sfogare il dolore che ci hanno inflitto senza permetterci di attraversarlo, voglio poterlo fare almeno per un giorno”, a Fanpage.it ledeiwi all'annuncio del cessate il fuoco con l'accordo tra