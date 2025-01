Liberoquotidiano.it - **Palermo: Procura europea e Gdf smantellano contrabbando sigarette, 16 arresti e sequestri**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal Gip del locale Tribunale, su richiesta della- Ufficio di Palermo, che ha disposto 14 custodie cautelari in carcere e 2domiciliari, nonché il sequestro di beni per oltre 1 milione di euro. Per altri 7 indagati per i quali pure era stata richiesta la misura cautelare la eventuale esecuzione è rinviata all'esito dell'interrogatorio. Contestualmente, laha disposto la esecuzione di perquisizioni presso le abitazioni e altri luoghi nella disponibilità degli indagati, nei cui confronti si procede per il reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata aldi