Liberoquotidiano.it - Giustizia: Giorgis, 'su vittime reato ok a testo condiviso, si faccia anche su premierato'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Oggi votiamo unapprezzabile sotto tutti i punti di vista, che nei procedimenti giudiziari dà alleogni tutela necessaria”. Lo ha dichiarato in aula il senatore Andrea, capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali, a proposito del ddl costituzionale sulla tutela delledi. “Questo”, ha aggiunto il parlamentare dem, “perché si tratta di unsu cui si è discusso tutti insieme, guardando alla qualità dei risultati piuttosto che ai tempi d'approvazione, e non a caso questo provvedimento sarà votato all'unanimità”.“Il confronto pacato”, ha proseguito il senatore del Pd, “dà sempre risultati. Ma allora perché questa volontà di collaborare e lavorare collegialmente non si è manifestataper altre leggi? Perché sul, per esempio, non avete accettato di discutere su nessun punto? Perché non avete accolto alcuna obiezione?”, ha concluso