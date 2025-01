Napolipiu.com - Il Napoli batte il Verona 2-0 e allunga in vetta alla Serie A

Gli azzurri si impongono 2-0 al Maradona grazie ad una sfortunata deviazione di Montipò e ad un capolavoro del centrocampista camerunese. Conte sorride nonostante l'assenza di Kvara.Ilnon si ferma più e consolida il primato in classifica superando ilcon un convincente 2-0. La squadra di Antonio Contea +4 sull'Inter e a +5 sull'Atalanta, in attesa dei recuperi delle rivali nella corsa scudetto.La gara si mette subito in discesa per gli azzurri. Al 5? minuto Di Lorenzo cerca la conclusione a giro dal limite dell'area: il suo sinistro colpisce il palo e carambola sulla testa di Montipò, trasformandosi in uno sfortunato autogoal per il portiere scaligero.Nonostante l'assenza di Kvaratskhelia, sostituito egregiamente da un brillante Neres, ilgestisce il vantaggio pur concedendo qualche ripartenza agli ospiti, pericolosi soprattutto con Tengstedt.