Giornata nazionale antiracket anche ad Avellino con Sos Impresa

Tempo di lettura: 2 minutiIn vista della proposta di legge per l’istituzione ufficiale del 10 gennaio come, la città disi prepara a ospitare un importante evento il giorno 14 gennaio 2025, alle ore 19:00, presso il Circolo della Stampa di.Un evento volto a sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta al racket e sulla necessità di promuovere la cultura della legalità.L’evento vedrà la partecipazione di Domenico Capossela, presidente SOS, Francesco Pugliese, avvocato penalista, Vinicio Marchetti, giornalista, Antonio D’Orta, direttore della Caritas di.Il 10 gennaio 1991 segna un punto di svolta nella lotta contro il racket, anniversario della lettera aperta di Libero Grassi al Giornale di Sicilia, in cui rifiutò pubblicamente di pagare il pizzo.