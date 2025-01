Hacker filorussi contro siti ministeri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.25 Nuova ondata di attacchidel gruppo filorusso Noname057 aidie istituzioni italiane. Si tratta di azioni Ddos (Distributed denial of service), un enorme flusso di accessi che provoca disagi e interruzione temporanea del servizio. Tra iattaccati, idi Esteri, Trasporti, Consob, Carabinieri, Marina, aziende del trasporto pubblico locale. Nel rivendicare l'attacco, glicriticano la premier Meloni per il sostegno all'Ucraina. Al lavoro l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.