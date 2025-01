Nerdpool.it - Friday Nights at Freddy’s 2: ecco le inquietanti foto dal set

I fan stanno iniziando a tremare dalla voglia di vedere il nuovo capitolo dial Freddys, dopo che sono apparse online ledel set. Il sequel del film horror del 2023, basato sull’amato franchise di videogiochi Fiveat, è in arrivo.La pellicola riprenderà da dove si era interrotto l’ultimo film, in cui la guardia giurata Mike Schmidt, interpretato da Josh Hutcherson, sembrava aver sconfitto una volta per tutte i terrificanti animatronic infestati del franchise.Nuovedal set delle riprese del film hanno mostrato un aspetto terrificante di uno dei luoghi piùdel franchise. La serie di immagini ha mostrato l’iconica pizzeria/arcade infestata del franchise, la Freddy Fazbear’s Pizzeria, come apparirà nel sequel. Il primo film di Fiveatha lasciato il ristorante per bambini abbandonato un po’ in disordine.