Thesocialpost.it - Caso Stormy Daniels, ira di Trump sui social: “È una caccia alle streghe, americani con me”

Leggi su Thesocialpost.it

“I democratici radicali hanno perso un’altra patetica e antiamericana”. Così Donaldha reagito suidopo la sentenza del, che lo vede dichiarato colpevole ma non prevede né carcere né multa. Il tycoon, tramite il suoTruth, ha definito il processo una “spregevole farsa”, sostenendo che la vera giuria sia il popolo americano e annunciando di voler ricorrere in appello.“Dopo aver speso decine di milioni di dollari e sei anni di lavoro ossessivo, che avrebbero dovuto essere impiegati per combattere la criminalità violenta a New York, mi è stato concesso un proscioglimento incondizionato. Questo dimostra che, come avevano detto esperti e studiosi di diritto, non c’era un, né ci sarebbe mai stato”, ha dichiarato. Il suo messaggio prosegue con l’accusa che il procedimento fosse orchestrato dal Dipartimento di Giustizia e dall’amministrazione Biden per fini politici, definendolo un esempio di “interferenza elettorale criminale”.