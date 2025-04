Al via le domande per il tax credit industrie tecniche e post-produzione

credito d’imposta per dare ristoro alle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale dell’attività Leggi su Fiscooggi.it Disponibili 12 milioni di euro sotto forma dio d’ima per dare ristoro alle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale dell’attività

Al via le domande per il tax credit industrie tecniche e post-produzione. Tax Credit Cinema: Al Via le Domande per le Industrie di Post-Produzione. Domande al via per il tax credit cinema e tv del 2024. Tax credit industrie tecniche e di post-produzione: al via la sessione 2024. Tax credit musica: domande entro il 28 febbraio. Bonus librerie 2024, domande al via: come funziona l’agevolazione. Ne parlano su altre fonti

Rottamazione quater, via alle domande per rientrare nella definizione agevolata con il Fisco - Al via le domande per la riammissione alla Rottamazione quater per tutti coloro che non erano in regola con i pagamenti al 31 dicembre dello scorso anno. Pubblicato sul sito dell'Agenzia entrate ... (repubblica.it)

Bonus Nido 2025: al via le domande. Attenzione alla documentazione - gli elementi che determinano l'importo e le istruzioni per la presentazione delle domande a partire dall’anno 2025. Bonus Nido 2025: al via le domande Con il messaggio n. 1014 del 25 marzo 2025 , ... (edotto.com)

Bonus nido 2025. Domande al via (messaggio INPS del 25 marzo) - Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso il servizio dedicato sul portale dell’INPS, fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per quest’anno fino al 31 ... (investireoggi.it)