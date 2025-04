Formiche.net - Francesco, il vestiario è il magistero sulla fragilità. La riflessione di Cristiano

Papasi reca a sorpresa nella Basilica di San Pietro per verificare lo stato dei restauri della cattedra di San Pietro, ringraziare restauratori e restauratrici al lavoro e fermarsitomba di San Pio X, che scrisse l’Esortazione apostolica “Dum Europa”, rivolgendo la sua supplica a Dio affinché allontanasse “quanto prima le funeste fasi di guerra” ed ispirasse “ai supremi reggitori delle Nazioni pensieri di pace e non di afflizione”. Durante questa visita privata il papa oltre a due restauratrici ha salutato alcuni bambini, ai quali ha chiesto come si chiamassero, ha pregatotomba di San Pio X e poi è rientrato a Santa Marta. Le cronache di questo nuovo fuori programma di Bergoglio ci forniscono i dettagli: ovviamente la sorpresa dei presenti, la giovane restauratrice che esortata dal papa ad avvicinarsi si scusa perché ha le mani fredde, il bambino straniero che gli dice “hi papa”, la commozione di molti, la sorpresa, gli attestati commossi di affetto, “vogliamo rivederti presto qui”, e altro ancora; la poca voce, la malattia, la fatica del convalescente a ottantotto anni.