Demon Slayer pubblicizza l' uscita del prossimo film con un conto alla rovescia promozionale

film anime nelle sale giapponesi, l'account social ufficiale di Demon Slayer ha avviato un conto alla rovescia che ha già rivelato un nuovo sguardo al Castello dell'Infinito. È iniziata ufficialmente l'attesa per Demon Slayer: Infinity Castle, il primo atto della trilogia cinematografica che chiuderà l'epopea di Tanjiro, Nezuko e dell'intero Corpo degli Ammazza Demoni. A rompere il silenzio è stata proprio Ufotable, che ha acceso la miccia del countdown sui social, svelando un nuovo, inquietante scorcio del castello dimensionale creato da Muzan Kibutsuji. Il conto alla rovescia per l'ultimo film di Demon Slayer Il film debutterà in Giappone il 18 luglio 2025, mentre per i fan occidentali l'appuntamento è rimandato al 12 settembre. Un'attesa che si misura in giorni ma si vive col batticuore, alimentata dall'eredità ingombrante.

