Air Corsica inaugura la nuova rotta Firenze-Nizza

– A partire dall’estate 2025, Airlancerà unache collegherà. Il primo volo sarà disponibile dal 27 giugno e la frequenza sarà annuale (non limitata alla stagione estiva) e bisettimanale, con partenze ogni lunedì e venerdì.Il prezzo del volo solo andata daparte da 99€, tasse incluse, e la durata sarà di 1ora e 10.Il collegamento sarà operato con un ATR72-600 da 72 posti.Laaerea darappresenta un’opportunità entusiasmante per tutti i viaggiatori in cerca di una connessione rapida tra la Toscana e la Costa Azzurra. Questaapre le porte a una serie di vantaggi: non solo offre una comoda via di accesso alla splendida riviera francese, ma anche una possibilità per i viaggiatori provenienti dadi esplorare la bellezza senza tempo di, con la sua arte, storia e gastronomia.