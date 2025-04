Spazionapoli.it - Batosta Napoli, Buongiorno è ko: il comunicato

Leggi su Spazionapoli.it

Ilha appena diramato unufficiale sulle condizioni fisiche di Alessandro. Il, dunque, è costretto a vincere lunedì prossimo contro l’Empoli. I partenopei, che hanno vinto appena due delle ultime nove gare di campionato, non possono infatti permettersi il lusso di portare a casa i tre punti.Anche perché l’Inter di Simone Inzaghi gioca domani allo Stadio San Siro. Tuttavia, proprio per la gara di lunedì sera dello Stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte dovrà fare a meno di Alessandro, infortunio muscolare per Alessandro: ecco l’annuncio del club partenopeoComedallo stesso, infatti, il difensore centrale azzurro si è sottoposto ad esami strumentali. Questi ultimi, dunque, hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra.