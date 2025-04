LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | la Ferrari confida negli aggiornamenti si comincia alle 13 30 con la FP1

DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP alle 14.45 E 19.00

12.51 La Rossa ha sofferto in termini di bilanciamento nelle prime tre apparizioni e il deficit di tre/quattro decimi a giro a Suzuka è stato il problema che si è posto all'attenzione dei tecnici del Cavallino Rampante.

12.49 Ci saranno degli aggiornamenti sulla SF-25 in corrispondenza di questo fine-settimana per la scuderia di Maranello.

12.47 Sul circuito di Sakhir, le squadre lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari va in cerca di una reazione.

12.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

