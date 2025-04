Caso Paganelli Valeria contro Manuela e Louis | cosa succede

Paganelli, la donna di 78 anni uccisa brutalmente nell'ottobre del 2023 nel garage della sua palazzina in via del Ciclamino a Rimini, è ancora lontano dall'essere risolto. Al centro dell'inchiesta ci sono tre figure chiave: Louis Dassilva, unico indagato, la moglie Valeria Bartolucci e l'ex amante Manuela Bianchi, recentemente finita sotto indagine per favoreggiamento. Un intreccio di relazioni personali e bugie che ha trasformato il Caso in un vero e proprio dramma giudiziario e mediatico. Omicidio di Pierina Paganelli, un'indagine complessa tra silenzi e tensioni Il quadro è reso ancora più complesso dalla totale assenza di testimoni e dalla mancanza di prove definitive.

