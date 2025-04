Juventus il club bianconero elegge il suo Player of the Month | premiato un centrocampista di Tudor! I dettagli nel comunicato

La Juventus ha deciso chi è il suo Player of the Month per quanto riguarda il mese di marzo. La scelta è ricaduta su Khéphren Thuram, il quale verrà premiato proprio domani sera, prima della sfida contro il Lecce. Ecco l'annuncio ufficiale.

COMUNICATO – «L'EA Sports FC Player of the Month di marzo, scelto dai tifosi con i loro voti su Juventus.com, è Khephren Thuram! Il centrocampista bianconero ha giocato sempre titolare nei quattro incontri disputati a marzo dalla Juventus trovando anche la rete nell'incontro casalingo contro l'Hellas Verona spedendo in rete un assist di Cambiaso. Il nostro numero 19 riceverà, come di consueto, il trofeo come MVP bianconero del mese di marzo prima del fischio d'inizio dell'incontro di Serie A di sabato 12 aprile contro il Lecce in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium.

