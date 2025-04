Vanityfair.it - Recession Blonde, cosa si cela dietro la tendenza colore di capelli per la primavera-estate 2025

Quando i tempi si prospettano duri i primi tagli di budget ricadono sulle abitudini più frivole come andare dal parrucchiere. Ecco a voi ildiche andrà per la maggiore questa, quello che mette in bella mostra lo stacco tra radici e lunghezze, che aumenta più si riducono le puntatine nei saloni