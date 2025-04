Ilfattoquotidiano.it - “Ho speso 13mila euro per imparare ad avere un orgasmo. Un vero e proprio risveglio sessuale”: Jana Hocking racconta la sua esperienza al New York Post

Nel cuore del deserto californiano, esiste un ritiro esclusivo che sta catturando l’attenzione delle donne in cerca di un. Si chiama “Back to the Body”, ed è un’che promette di portare i partecipanti a una nuova consapevolezza delcorpo e della sessualità.Ma a quale prezzo? Parliamo di oltre 15mila dollari () per una settimana. Il ritiro è un modo per “riscoprire il piacere in un ambiente protetto da giudizi”. Le parole di, una delle partecipanti, sono decise: “Sì, è esattamente come sembra.”Durante il fine settimana, le partecipanti non solo esplorano ilcorpo, ma partecipano a esercizi pratici che vanno dalla meditazione tantrica alla corda. Il tutto, con la guida di Pamela Madsen, che si definisce “genio dell’erotismo”, e un team di esperti.