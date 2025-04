Panorama.it - Scommesse su siti illegali: chi sono i calciatori indagati e cosa rischiano

dodici i nomi contenuti nell’ordinanza con cui la Procura di Milano ha chiesto e ottenuto il sequestro di un milione e mezzo di euro, cinque richieste di arresti domiciliari e l’iscrizione nel registro deglidi diverse persone nell’ambito dell’inchiesta sul giro diattraverso piattaformeche ha scosso il mondo del calcio nell’autunno 2023. Profili di primo piano e delle squadre più in vista che, secondo gli inquirenti, sarebbero caduti nella rete degli organizzatori dellefinendo per essere esposti per cifre anche consistenti, regolate attraverso l’acquisto fittizio di Rolex presso una gioielleria milanese (la Elysium Group Srl) per i cui amministratori i pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini hanno chiesto gli arresti domiciliari con l’ipotesi di reato di riciclaggio.