Femminicidio Ilaria Sula Samson invia una lettera alla famiglia della 22enne | Quello che ha scritto non ci interessa

inviare una lettera di scuse alla famiglia di Ilaria Sula. Alle 14 di lunedì è partito il corteo funebre a Terni dove è stato indetto il lutto cittadino per la studentessa di 22 anni. Intanto nella Capitale, la madre dell'imputato è stata sottoposta a interrogatorio, da dove è uscita con l'accusa di "concorso in occultamento di cadavere"L'articolo Femminicidio Ilaria Sula, Samson invia una lettera alla famiglia della 22enne: "Quello che ha scritto non ci interessa" proviene da Il Difforme.

