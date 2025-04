.com - Migranti: nave della Marina Militare partita per l’Albania con 40 persone verso il Cpr di Gjader

Leggi su .com

BRINDISI – Nuova partenza diper. E’ avvenuta questa mattina, 11 aprile 2025, dal porto di Brindisi. La‘Libra’, con 40a bordo, ha preso la rotta per, con destinazione il Centro di permanenza per il rimpatrio di. La nuova partenza arriva in seguito all’ultimo decreto del 28 .L'articolopercon 40il Cpr diproviene da Firenze Post.