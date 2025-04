Lo hanno trovato morto Scomparso da giorni | la terribile scoperta su Luca Andriolo

Luca Andriolo, broker 59enne di Belluno, Scomparso da giorni e ritrovato stamattina in fondo a un canale impervio. Le speranze di amici e familiari si sono infrante nel silenzio dei boschi sopra Sospirolo, dove si erano concentrate le ricerche sin dal momento del ritrovamento della sua auto, abbandonata all'inizio del sentiero di Staol del Doro. A mettere la parola fine all'angosciosa attesa è stato un sorvolo dell'elicottero dei Vigili del fuoco, con a bordo i tecnici del Soccorso alpino, che ha permesso di localizzare il corpo dell'uomo lungo il versante ovest della Croce di Susin. Secondo una prima ricostruzione fornita dal Soccorso alpino, Andriolo sarebbe scivolato mentre scendeva, rotolando nel canale dove poi è stato rinvenuto privo di vita.

