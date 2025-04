Inter-news.it - Nicola: «Cagliari dovrà giocare con coraggio contro l’Inter. Cresciuti»

Davideha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Inter-, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.CONFERENZA STAMPA DAVIDE– VIGILIA DI INTER-, è possibile trasformare una missione impossibile in una possibile?Parliamo di una squadra che ha dimostrato tanto finora. Incontrarla tra due turni di Champions League ti spinge aa quei livelli. Da un lato ci sono le difficoltà legate alla squadra che incontri, mentre dall’altro c’è la volontà di cercare di colmare la differenza. Per farlo, serve una partita di grande pulizia tattica e dinella proposta. Ovvio che non è facile, ma si può provare a creare difficoltà a tutti.Ci sono 6 diffidati. Lei farà qualche calcolo in merito a possibili squalifiche?Comprendo la domanda, ma più che parlare di calcolo vorrei concentrarmi su altro.