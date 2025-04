Schifani In Sicilia altri interventi da 70 milioni per reti idriche

altri 17 interventi con 70 milioni per altre reti idriche. Stiamo affrontando il temadelle reti idriche non soltanto ad Agrigento ma nel comparto Siciliano perché non esiste solo Agrigento che ha questi problemi.La strategia è questa, quella di lavorare sui dissalatori da un lato, quindi nuova acqua potabile ed evitare la dispersionedell’acqua”. Così il presidente della Regione Renato Schifani ad Agrigento per inaugurare il cantiere dei lavori per laristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento.xq5/pc/(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Schifani “In Sicilia altri interventi da 70 milioni per reti idriche” Leggi su Unlimitednews.it AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto17con 70per altre. Stiamo affrontando il temadellenon soltanto ad Agrigento ma nel compartono perché non esiste solo Agrigento che ha questi problemi.La strategia è questa, quella di lavorare sui dissalatori da un lato, quindi nuova acqua potabile ed evitare la dispersionedell’acqua”. Così il presidente della Regione Renatoad Agrigento per inaugurare il cantiere dei lavori per laristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento.xq5/pc/(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

