Piedimonte Etneo, tenta di scassinare lo sportello ATM: riconosciuto e denunciato

È stato identificato dai Carabinieri della Stazione diun 58enne del posto,in stato di libertà per danneggiamento aggravato.L’attività investigativa è partita a seguito della segnalazione di un utente della banca, che ha avvisato i Carabinieri di un danneggiamento subito dal distributore automatico di banconote (ATM), situato in una saletta esterna della filiale di via Vittorio Emanuele. I militari hanno prontamente avviato le indagini, acquisendo e analizzando con attenzione i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia all’interno della saletta che nelle aree circostanti l’istituto di credito.Individuare il responsabile non è stato affatto semplice per i militari dell’arma: l’uomo, infatti, era travisato con il cappuccio del giubbotto e occhiali da sole.